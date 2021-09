In Puglia i nuovi positivi diminuiti del 22% in una settimana

Dati positivi a livello settimanale: nuovi casi in calo del 22 per cento, con nessuna provincia dopo più di un mese sopra la soglia critica di incidenza.dei 50 casi ogni 100mila abitanti.

Guardando i dati di lunedì 13 settembre sono 88 i nuovi casi di infezione da Covid-19, a fronte di 6.438 test effettuati, secondo i dati diffusi nel bollettino. I nuovi tamponi positivi rispetto a tutti quelli effettuati - compresi quelli di controllo - rappresentano l'1,37 per cento, praticamente pari alla media della scorsa settimana.

I contagiati di oggi sono suddivisi così: 2 in provincia di Bari, 1 nella provincia Bat, 7 in provincia di Brindisi, 24 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Tre nuovi decessi portano il totale vittime a 6.750, mentre con 145 guariti in più i negativizzati arrivano a 255.651.

Con queste cifre gli attualmente positivi (casi totali meno decessi e guariti) scendono a 3.681, tra cui 193 ricoverati in area non critica e 20 in terapia intensiva.