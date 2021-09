Covid, in Puglia diminuiscono i ricoverati

Sono 222 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Un numero restituito dai 16mila 343 tamponi effettuati in tutta la regione e che porta l'indice di positività all'1,3 per cento.

Il maggior numero di nuovi positivi è nelle province di Bari e Lecce che ne registrano rispettivamente 46 e 45. A seguire ci sono Brindisi con 37, Barletta-Andria-Trani con 33, Foggia con 32 e Taranto con 22.

Complessivamente al momento in Puglia ci sono 3.725 positivi (venerdì 10 erano 3.753). I pazienti ricoverati nei reparti di area non critica degli ospedali sono 182 (quattro in meno rispetto a un giorno fa) e nelle terapie intensive i posti occupati sono 20 (tre in meno).

Ci sono altre due vittime e il totale, dall'inizio della pandemia è ora 6.747.