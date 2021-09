Covid: sale tasso occupazione terapie intensive in Puglia

Aumenta ancora il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive Covid della Puglia, che sale in ventiquattr'ore di un punto percentuale, dal 5 al 6% (raggiungendo il tasso medio nazionale). E' quanto rileva il monitoraggio quotidiano dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Resta stabile all'8% la percentuale di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica, Malattie infettive e Pneumologia (in Italia è la 7%).

Con i nuovi criteri si va in Zona gialla con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e con contemporaneamente tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 15% e tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 superiore al 10%.