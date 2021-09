Scuola, ingresso su due turni a Bari

Dal 20 settembre sino alla pausa natalizia. Partendo da un elemento comune: non si entrerà tutti a scuola alla stessa ora. Ma in due distinti momenti.

A Bari e provincia si prospetta una partenza in due fasi per il nuovo anno scolastico e in presenza di licei e istituti superiori. Ingressi differenziati ogni 100 minuti con la prima campanella alle ore 8 per il 75 per cento dei ragazzi e alle 9 e 40 per il restante 25 per cento. In ogni istituto dell’intera area metropolitana saranno quindi i singoli dirigenti scolastici a programmare eventuali turnazioni e a decidere quali classi dovranno partire prima, e regolarmente alle 8, rispetto alle altre, attese invece all’appello delle 9 e 40.

L’indicazione è arrivata ieri dal tavolo convocato in prefettura a Bari dal prefetto Antonella Bellomo con Ufficio scolastico provinciale, Regione Puglia, Città metropolitana, Comuni e gestori del trasporto pubblico locale.

La decisione di procedere con il doppio turno di ingresso è aspramente criticata dalla Cgil. «Al netto del fatto che decisioni delicate come queste vengano prese scavalcando sistematicamente gli organi collegiali e le comunità scolastiche in generale - si legge in una nota firmata dal segretario regionale Flc Cgil, Claudio Menga -, si tratta di una scelta che crea, anche a fronte dell’esiguità della percentuale sul secondo turno, più problemi di quanti intenda risolverne». Secondo la Cgil «la soluzione annunciata scarica per l’ennesima volta sulle scuole responsabilità e decisioni che dovrebbero trovare una soluzione adeguata su un piano politico prima che scolastico. «Ancora - si prosegue nella nota - una volta le decisioni sono state prese a pochissimi giorni dall’inizio delle lezioni andando a stravolgere il lavoro di pianificazione avviato dalle scuole già da diverse settimane».