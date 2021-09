Covid, iniziate le vaccinazioni al Cara di Bari

Sono iniziate le somministrazioni di vaccino anti Sars - Cov - 2 all'interno del Cara, centro di accoglienza per i migranti richiedenti asilo, nell'ambito di un piano di immunizzazione specifico attivato per popolazioni non stanziali, caratterizzate da elevata mobilità e per i cosiddetti gruppi "hard to reach", ossia difficili da raggiungere. Lo comunica la Asl di Bari.

Ad eseguire le somministrazioni un medico del Dipartimento di prevenzione e tre infermieri del 118 all'interno di un'area allestita ad hub nella struttura di accoglienza di Bari - Palese, con quattro diverse postazioni.

Sono complessivamente 400 le persone, sia uomini che donne, con una media di età di 26 anni, ad aver detto sì al vaccino, firmando il consenso informato.

Le operazioni vaccinali sono state coordinate dalla direttrice sanitaria della ASL, Silvana Fornelli, insieme ai responsabili sanitari del Cara, nell'ambito di un piano mirato di inclusione dei migranti nella campagna di immunizzazione anti Covid, in sinergia con Comune, Prefettura e associazioni. "Le vaccinazioni dedicate a questo target di persone rispondono ad una doppia esigenza: coinvolgere tutti, soprattutto coloro che con più difficoltà si avvicinano ai servizi sanitari, favorendo un accesso equo alle vaccinazioni e tutelare la salute degli stessi e della intera collettività - spiega la dottoressa Fornelli - queste persone sono in condizioni di fragilità e vulnerabilità, in quanto maggiormente esposti al rischio di infezione. Siamo soddisfatti della risposta massiccia alla nostra chiamata - prosegue la direttrice sanitaria - tanto che siamo già al lavoro per coinvolgere anche gli ospiti del Centro di permanenza per i rimpatri".