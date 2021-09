In Puglia oltre 100 medici di base no vax

Se i circa 100 medici di base che, secondo le stime, non sono ancora vaccinati contro il Covid saranno sospesi, come previsto dalle normative in vigore, 150 mila pugliesi rischiano di trovarsi senza assistenza.

A lanciare l’allarme è Donato Monopoli, segretario generale di Fimmg Puglia.

In tutta la regione gli operatori sanitari ad oggi non vaccinati sono circa 5 mila, come riferito nei giorni scorsi al Corriere del Mezzogiorno dall’assessore Lopalco.

Tra questi i camici bianchi sono una quota parte, non meno di 230, secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha bacchettato la Regione Puglia per il forte ritardo accumulato nel produrre gli elenchi degli «esercenti le professioni sanitarie» no vax.

Una procedura, quest’ultima, attivata per dare seguito a quanto sancito dal decreto legge 44/2021 del 1° aprile scorso in tema di obbligo vaccinale.

Infatti, l’immunizzazione al Covid è fissata per legge quale requisito essenziale per poter svolgere qualunque professione sanitaria.