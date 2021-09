ln Puglia il tasso di positività torna all'1,4%

Sono 6 i decessi registrati in Puglia nelle ultime ore

Si contano ben 6 decessi nelle ultime 24 ore in Puglia, con la contemporanea riduzione di 7 unità di ricoverati in terapia intensiva. Il che lascia presupporre che 6 pazienti critici non ce l’hanno fatta a superare le conseguenze del virus. È una ipotesi, ma c’è