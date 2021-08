Si è costituito De Noja, Arciuli ancora in fuga

Daniele Arciuli è ancora in fuga, Giuseppe Antonio De Noja si è costituito oggi presentandosi negli uffici della Questura di Bari accompagnato dal suo avvocato difensore. Lo riporta il quotidiano «la Repubblica». De Noja e Arciuli evasero dal carcere di Trani, scavalcando il muro di cinta, lo scorso 26 agosto. Le ricerche dei due evasi furono subito estese in tutta Italia, concentrandosi di più nelle province della Bat e di Bari. De Noja, è considerato un rapinatore seriale, detenuto dal 2017 per sette rapine messe a segno insieme al fratello Giovanni, recluso anch’egli nel carcere di Trani. Arciuli è condannato per l’omicidio di Gaetano Spera avvenuto a Giovinazzo nel luglio del 2015. Il Procuratore della Repubblica di Trani, Roberto Nitti, ha aperto una inchiesta utile a capire come sia stato possibile per i due detenuti evadere con tanta facilità dalla casa circondariale.