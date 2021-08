Percorso di formazione dei docenti di religione cattolica specialisti della Diocesi

In vista dell'anno scolastico 2021-2022, gli insegnanti e le insegnanti di Religione cattolica della Diocesi sono invitati al percorso di formazione che sarà svolto, in presenza, nell’Auditorium “Regina Pacis”, a Molfetta, in due periodi distinti del prossimo anno scolastico.

Il primo periodo si svolgerà nei giorni 2-3 settembre p.v., dalle 16 alle 19. Gli incontri sul tema “Didattica dell’Irc. Curricolo verticale e valutazione“ saranno guidati dal prof. Alessandro Barca, docente di Metodologia e Didattica dell’Irc alla Facoltà Teologica Pugliese.

Il secondo periodo sarà venerdì 29 aprile 2022, quando i docenti affronteranno il tema: “Orientamento sessuale e morale cristiana”, guidati dal prof. Aristide Fumagalli, docente di Teologia Morale alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Agli incontri si parteciperà con green pass e mascherina.