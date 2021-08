Ancora nessuna traccia dei due evasi dal carcere di Trani

I due evasi dal carcere di Trani sono riusciti a far perdere le loro tracce? La squadra mobile della questura della Bat, coordinata dalla Procura della repubblica di Trani non si esprime. Gli investigatori lavorano nel più stretto riserbo. Il 22enne Daniele Arciuli e il 28enne Giuseppe Antonio De Noja riuscirono a eludere la sorveglianza e a fuggire dalla casa circondariale tranese, scavalcando le recinzioni, lo scorso 26 agosto. Da allora si sono resi irreperibili, forse grazie a una rete di fiancheggiatori che li protegge e li assiste. Come è noto Arciuli fu condannato per l’omicidio di Gaetano Spera, avvenuto a Giovinazzo nel 2015, mentre De Noja è un rapinatore seriale che predilige le stazioni di rifornimento di carburante per i suoi colpi. Dopo l’evasione dei due, il carcere di trani è stato teatro di altri tentativi di fuga, scongiurati per l’intervento della polizia penitenziaria che lamenta, non da adesso, la carenza di personale e quindi la difficoltà di assicurare sorveglianza e sicurezza all’interno delle case circondariali.