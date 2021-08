Finalmente è piovuto su Giovinazzo

La pioggia attesa per mesi alla fine è arrivata. Pochi minuti, un breve nubifragio, ma gli effetti si sono visti tutti. A cominciare da Piazza Vittorio Emanuele, dove la strada che costeggia il municipio si è trasformata in un fiume. Con l’acqua che ha superato e fatto «scomparire» il marciapiedi. Naturalmente all’epoca dei social l’evento non poteva che essere ripreso dai cellulari. E il video è subito andato in circolazione.