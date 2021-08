Continuano senza sosta le ricerche dei due evasi dal carcere di Trani

Continuano nelle province di Bari e della Bat le ricerche dei due evasi dal Carcere di Trani. Uno dei due fuggitivi è Daniele Arciuli. Una fuga rocambolesca che lo ha visto scavalcare le recinzioni della casa circondariale e dirigersi a piedi verso Andria. Con lui anche Giuseppe Antonio De Noja, autore di diversi «colpi» ai danni di distributori di benzina, una dei quali, messo a segno con un Apecar, fu ripreso dalle telecamere di sorveglianza e diventato virale sul web. Arciuli, oggi 22enne, invece era detenuto per l’omicidio di Gaetano Spera, avvenuto nel 2015 a Giovinazzo nei pressi della Villa Comunale. Per lui il Tribunale dei Minori, Arciuli all’epoca dei fatti era minorenne, aveva solo 16 anni, lo aveva condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione. Come sia stata possibile la fuga dei due? «Poco personale e quindi poca sorveglianza – denuncia il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria – negli ultimi anni il corpo per la sorveglianza delle carceri pugliesi conta 600 effettivi in meno. E questo fa sì che i detenuti godano di una certa libertà all’interno delle case circondariali». Avrebbero potuto quindi pianificare la loro evasione. La caccia all’uomo, tutte le forze di Polizia sono impegnate nella ricerca, cominciata subito dopo l’evasione, non conosce soste.