Agente di Polizia locale aggredito: scattano le denunce

Aggrediscono verbalmente un agente della Polizia locale e tentano di sottrargli le chiavi della moto di servizio. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17,30 sul lungomare di ponente. A rendersi protagonista del grave episodio un gruppo di ragazzi, una ventina, che voleva dar manforte a un loro amico fermato proprio dagli agenti in servizio perché procedeva controsenso. Prima le parole grosse, molte irripetibili, poi quando il gruppo è diventato numeroso, il tentativo di sottrazione delle chiavi.

«Persone così non sono gradite a Giovinazzo – è il commento del sindaco Tommaso Depalma - questa città è aperta solo alle persone perbene rispettose delle regole, delle leggi e del prossimo. Gentaglia del genere non la vogliamo nella nostra città. Esprimo tutta la mia solidarietà all’agente minacciato, noi saremo sempre dalla parte delle regole e ci assicureremo che gli autori di questo vile gesto vengano tutti identificati e denunciati».

Le denunce sono scattate. Al momento solo una persona è stata identificata, ma sono in corso accertamenti per risalire all’identità della maggior parte dei bulli protagonisti di quella che è apparsa essere una vera e propria aggressione. Le accuse, per chi è stato identificato e per chi lo sarà, sono di oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza, favoreggiamento e rifiuto di declinare le proprie generalità. Accuse di non poco conto.

«Si è trattato non solo di un atto vile nei confronti di un agente – ha incalzato il comandante Raffaele Campanella - ma nei confronti dell’intero corpo di Polizia Locale e dei valori che esso rappresenta. La Polizia locale, baluardo della legalità, non arretrerà di un passo nell’azione di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e/o penali, al fine di salvaguardare, unitamente alle altre forze dell’ordine, la sicurezza pubblica e privata».