Chiusa dai Carabinieri una discoteca di Giovinazzo per violazione delle norme anticovid

Far rispettare le normative anitcovid. Su questo fronte sono impegnati i Carabinieri che, nel corso di controlli mirati hanno dovuto sanzionare una nota discoteca di Giovinazzo. Ad agire, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto, sono stati i Militari della stazione di Giovinazzo coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Molfetta. I Carabinieri hanno potuto accertare che all’interno non venivano somministrati solo alimenti e bevande, ma vi era un assembramento giovani intenti a ballare senza mantenere il distanziamento sociale come previsto dalla normativa. La sanzione comminata è quella della chiusura dell’attività per 5 giorni.