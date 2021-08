Rimangono 10 i casi di coronavirus a Giovinazzo

Al netto delle guarigioni, rimangono sempre 10 i positivi a Giovinazzo. Almeno secondo il report pubblica dal Comune. Il dato si riferisce all’8 agosto e ricalca fedelmente quello del primo agosto. Nel frattempo però sono stati registrati 4 nuovi casi, che evidentemente vanno a sostituire altrettante guarigioni registrate nell’arco della scorsa settimana. Ad essere colpiti in questa fase della pandemia, sono le fasce d’età più giovani, tra loro è probabile, vista la giovane età, ci siano persone non ancora vaccinate. L’incremento maggiore infatti è nella fascia d’età che va dai 10 ai 19 anni. Se da un lato i casi accertati dicono che il virus circola ancora, dall’altro lato la campagna vaccinale sembra abbia dato i suoi frutti. Visto che tra le fasce d’età più adulte, quelle che hanno ricevuto il vaccino, la prima o entrambe le dosi, non si sono verificati contagi.