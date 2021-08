Falsi green pass, perquisizioni e sequestri anche a Bari

La Polizia ha eseguito una vasta operazione, denominata «Fake Pass», di contrasto al commercio online di falsi Green pass che venivano venduti sul web.

Gli investigatori del servizio Polizia postale e delle comunicazioni di Roma, Milano e Bari — con il coordinamento delle procure di Roma e Milano e quella dei minorenni di Bari — stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita di Green pass falsi.

Gli utenti — spiega la Polizia — venivano attratti con messaggi come «ciao, ti spiego brevemente come funziona: attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì il Green pass».

Sono stati identificati, perquisiti e indagati 4 soggetti, tra i quali 2 minori, per i reati di truffa e falso.

La Polizia ricorda che i certificati Green Pass originali non possono essere falsificati poiché ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata del ministero della Salute che ne assicura l’autenticità. Ad ogni controllo — con la preposta App ufficiale VerificaC19 — viene interrogata la banca dati ministeriale contenente l’elenco ufficiale della popolazione vaccinata. Di conseguenza un QR-Code generato con una certificazione non autentica, non supererebbe la procedura di verifica.