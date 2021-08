Cerca di sfuggire al controllo dei Carabinieri: nascondeva 200 grammi di hashish

Lo sguardo nervoso di una donna che aveva incrociato una pattuglia dei Carabinieri, ha insospettito i militari, i quali per intuito, hanno deciso di fermarla mentre cercava di allontanarsi. L’hanno seguita per un po’, e forti della presenza di un carabiniere donna, hanno perquisito la sospettata, una incensurata di 36 anni. I sospetti dei militari sono quindi diventati certezze. Indosso la donna fermata occultava due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi. È stata quindi condotta in caserma dove. Dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata a piede libero per la detenzione di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari. Nel frattempo sono in corso le indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente.