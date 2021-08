Emissioni sonore e green pass: i controlli di Vigili e Carabinieri

Da Campo Freddo alla Torretta. Tutti i locali della movida giovinazzese sono stati passati al setaccio dagli agenti di Polizia Municipale e dai Carabinieri, nel corso di una operazione congiunta per il controllo delle emissioni sonore, così come recita l’ordinanza sindacale numero 40. Fino alle 2 della notte tra sabato e domenica gli uomini indivisa hanno controllato tutti i locali pubblici che si affacciano lungo la costa. Con particolare attenzione nei confronti dei chiringuitos, le strutture amovibili titolari di concessione, dove più si concentra la popolazione giovanile. Non solo controlli per le emissioni sonore, ma anche, per il possesso dei “green pass”, il dispositivo che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il covid 19, utile, secondo le disposizioni governative, a frequentare e stazionare nei locali pubblici. Nel corso di questa «prima uscita» delle forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia locale, non sono state rilevate infrazioni, né per gli avventori, né per i gestori dei locali pubblici.