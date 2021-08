Da domani parte l'obbligo di Green pass

Da domani venerdì 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio e bisognerà portarlo con sè per poter entrare in luoghi al chiuso, come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti.

Il Green pass può essere cartaceo o digitale e attesta una delle seguenti tre possibilità: aver fatto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19; essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Questo è quanto stabilisce il decreto legge del 23 luglio 2021, deciso dal Consiglio dei ministri del 22 luglio.

Il Green pass potrebbe diventare obbligatorio anche per salire su treni a lunga percorrenza, su aerei, navi e traghetti.

E urgente diventa quindi la definizione del provvedimento con il quale il governo ha annunciato prezzi calmierati per i tamponi in modo da consentire, a chi non ha ancora fatto il vaccino, di poter comunque entrare in questi luoghi senza sobbarcarsi una spesa non indifferente che, al momento, varia da 15 a 40 euro a seconda della Regione in cui ci si trova. Per l'abbattimento del costo dei tamponi il governo ha stanziato 45 milioni di euro nel 2021.