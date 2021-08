Torna a crescere la curva del contagio a Giovinazzo

Sale a 10 il numero dei contagiati a Giovinazzo. Il dato è riferito alò primo agosto, giorno in cui si sono registrati 5 nuovi casi. Il virus come nel resto del Paese ha ripreso a circolare, facendo alzare il livello d’allarme, soprattutto per la variante Delta, quella che appare essere più infettante, rispetto ad altre varianti, ma meno letale, grazie forse all’alto numero di vaccinati. Sono soprattutto i giovani e i giovanissimi i più colpiti dal virus che circola, probabilmente, tra chi non ha ancora ricevuto il vaccino o tra chi non ha completato il ciclo. Per questo diventa essenziale mantenere comportamenti di prevenzione. Quelli soliti: mascherina, distanziamento, lavaggio della mani.