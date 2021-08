Green pass, le novità in arrivo con l'ultimo decreto

Il Governo sta valutando la possibilità di applicare delle regole ''mirate'' per le regioni turistiche. Il prossimo 4 agosto è previsto un Consiglio dei ministri in cui si discuterà sia del Piano Scuola che dell'obbligo di Green pass anche per i trasporti a lunga percorrenza, ma non è escluso che il dibattito venga allargato anche alle nuove misure.

Tra le idee sul tavolo dell'esecutivo c'è la possibilità di istituire delle mini ZONE ROSSE in caso di focolai di coronavirus, oltre alle restrizioni localizzate nei territori delle regioni turistiche, come la distanza tassativa di dieci metri tra gli ombrelloni o la mascherina all'aperto, che in Campania è stato prorogato.

Tra le altre ipotesi c'è l'estensione dell'obbligo del Green pass, anche se il dibattito all'interno della maggioranza su questo argomento rimane molto acceso. Per quanto riguarda il personale scolastico, estendere l'obbligo del vaccino per tornare in classe a settembre rimane una possibilità al momento complicata. Con l'85% dei professori immunizzati o in attesa del richiamo, è probabile che il Governo decida di attendere i dati della seconda metà di agosto per prendere eventuali decisioni drastiche. Un altro tema è quello del vaccino obbligatorio per alcune categorie professionali.

Ricordiamo inoltre che, con i nuovi parametri per il cambio di colore, passano dalla zona bianca alla gialla le regioni che superano la soglia del 10% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% nei reparti ordinari. Come confermato dai dati dell'ultimo monitoraggio dell'Iss, quelle che nelle prossime settimane rischiano di ritrovarsi di nuovo in giallo sono Sicilia (già 8% per i ricoveri ordinari e 4,7% intensive), Lazio (3,7% nelle intensive) e Sardegna (4,2% intensive).