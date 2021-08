Covid: oggi in Puglia 158 nuovi contagi

In Puglia sono stati diagnosticati altri 158 casi di Coronavirus sulla base dei 9mila 491 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende all'1,6 per cento. La provincia più colpita è quella di Lecce, dove sono finite in isolamento altre 58 persone. Seguono l'area metropolitana di Bari (32), quindi la Bat (27), e le province di Brindisi (19), Taranto (12) e Foggia con cinque nuovi positivi.