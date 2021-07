Alga tossica: codice rosso a sud di Giovinazzo

Complice il gran caldo delle ultime settimane, la «Ostreopsis ovata», la famigerata alga tossica, ha visto fioriture eccezionali. Già nella prima quindicina di Luglio, periodo in cui l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, ha rilevato oltre 22mila e 550 cellule per ogni litro di acqua nello specchio d’acqua a sud del centro abitato di Giovinazzo. Il punto di prelievo lungo la costa giovinazzese è sempre lo stesso e rappresenta il dato peggiore di tutto il litorale della provincia di Bari.

Per trovare dati analoghi bisogna scendere verso Fasano o verso il leccese. Assai meglio sono i dati riportati per la vicina Molfetta, percorrendo il tratto nord della costa, o verso Santo Spirito, dove i rilievi hanno evidenziato la presenza scarsa dell’alga tossica.