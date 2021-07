Comportamenti scorretti all’interno del cimitero

La segnalazione arriva da una nostra lettrice. La sua è una denuncia e riguarda quanto è successo sotto i suoi occhi nel cimitero.

«Ho personalmente visto una persona con cane di grossa taglia – ci scrive - portato al guinzaglio da un uomo. Il cane ha espletato le sue funzioni corporali nei campi che si trovano a destra e sinistra rispetto all'ingresso. L'educato "signore" ha raccolto le deiezioni canine lasciate nel campo destro in un sacchetto di plastica, che ha poi buttato nell' organico. Ha poi proseguito la sua passeggiata nel campo sinistro, dove il cane ha fatto pipì sotto uno degli alberi, incurante della presenza di tombe. Il proprietario, ovviamente, non ha neanche ripulito con acqua pulita la zona. Ritengo che sia semplicemente vergognoso, che nel comune di Giovinazzo non ci sia più rispetto per i morti, che i cani possano sporcare le tombe dei nostri cari defunti e che nessuno punisca con una ammenda gli incivili proprietari di cani». Quello che la nostra lettrice chiede, è che si facciano rispettare comportamenti decorosi o che venga varato un regolamento più severo, per scongiurare ancora quanto ha potuto constatare di persona.