Dieci condomini su undici non smaltiscono bene i rifiuti: sanzionati

E adesso i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani, toccano anche le utenze domestiche. I condomini in particolare. Quelli che hanno i grandi contenitori in comune. Gli agenti della Polizia locale, insieme agli addetti alla raccolta dei rifiuti, hanno passato al setaccio 11 diversi condomini. Ben 10 sono risultati non in regola e quindi da sanzionare, con multe che vanno dai 50 a 300 euro. Per la non corretta differenziazione dei rifiuti domestici.

«Lo avevamo annunciato e così è stato che, oltre alle attività commerciali, avremmo iniziato i controlli alle utenze domestiche – ha commentato il sindaco Tommaso Depalma – Il controllo sull’esatto smaltimento dei rifiuti è e sarà il più esteso possibile. Su questi argomenti insisteremo e non molleremo, perché fare bene la differenziata significa provare a contenere i costi dello smaltimento dei rifiuti che inevitabilmente si scaricano sulla TARI che tutti odiamo. Ora abbiamo un sistema efficace che ci permette di smaltire bene i rifiuti, ci dobbiamo sforzare di smaltirli bene. Il nostro obiettivo non è fare i verbali, ma educare i cittadini a fare la giusta raccolta differenziata che significa differenziare bene tutti i rifiuti differenziabili e lasciare alla raccolta settimanale dell’indifferenziato una parte davvero insignificante».