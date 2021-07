Sale a 6 il numero dei contagiati a Giovinazzo

Giovinazzo è specchio dell’Italia intera. Anche nella nostra città, come nel resto del Paese, è ripreso a cresce il numero dei positivi. Tre nuovi contagi, registrati oggi, significano il raddoppio dei casi dal 15 luglio scorso, data dell’ultimo rilevamento pubblicato, per complessivi 6 casi di coronavirus in città. A essere colpita la fascia d’età che va dai 40 ai 59 anni. Difficile dire se i contagiati avessero o meno ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Fatto sta che non bisogna abbassare la guardia. Il virus ci mette poco a riprendere a circolare.

Se adesso i casi sono circoscritti e quindi non a livello di allarme, mantenere tutte le precauzioni diventa essenziale. Certo gli assembramenti estivi non aiutano a limitare il contagio, come è facilmente intuibile, ma bisogna fare della prevenzione un’arma contro il contagio. Le vaccinazioni potranno fare il resto.