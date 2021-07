Maltempo: in Puglia allerta arancione

Le intense piogge stanno provocando allagamenti anche in provincia di Bari; da ieri sera piogge e temporali vengono segnalati su tutta la Puglia. Il Centro funzionale regionale ha emanato un messaggio di allerta dala mezzanotte di ieri 16 luglio fino almeno alla mezzanotte di oggi.

In particolare è indicato allerta arancio per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla zona di allerta Puglia A - Gargano e Tremiti - ed allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sul resto della Puglia.

Intanto la Protezione civile della Puglia ha prolungato l’allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse e criticità, con rischio idrogeologico e idrologico, dalle ore 14:00 di oggi sabato 17 luglio fino alle 20:00 di domenica 18. Previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi localmente moderati; e precipitazioni da isolate a sparse sul resto del territorio, pure temporalesche, con quantitativi generalmente deboli, ma domenica anche localmente moderati nella regione.