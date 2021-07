Errato conferimento rifiuti, elevati 9 verbali

Sono 13, stando a quanto riferito dal comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, Raffaele Campanella, le attività commerciali su entrambi i lungomari di Giovinazzo finite nel mirino dei controlli degli agenti. Di queste 13, in ben 9 sono stati rilevati illeciti amministrativi e violazioni rispetto a quanto previsto dalla legge in materia di conferimento dei rifiuti. Le sanzioni applicate vanno dai 200 ai 500 euro.

Inoltre, gli agenti stanno effettuando controlli serratissimi anche nell’area mercatale dove, nei prossimi giorni, entreranno in azione anche agenti in borghese. “ In questo momento la nostra attività è indirizzata soprattutto al controllo delle attività commerciali”- riferisce il comandante Campanella- “ Ma presto scatteranno controlli serrati anche sulle utenze domestiche”.

“Con la stessa attenzione che abbiamo cercato di avere nei confronti delle attività commerciali per sostenerle nelle difficoltà, con altrettanta determinazione pretendiamo che soprattutto quella categoria sia rispettosa di un’esigenza che non è negoziabile”- dichiara il sindaco Tommaso Depalma- “ Bisogna fare bene la differenziata perché i comportamenti scorretti di pochi o di tanti alla fine penalizzano tutti. La TARI, lo sappiamo, è veramente una delle cose più complesse da gestire per qualsiasi Amministrazione ma è anche un atto di rispetto per i tanti cittadini che, viceversa, si comportano in maniera corretta e rispettosa delle regole”.