Arrestato per possesso di 23 dosi di cocaina

Viaggiava con più di10 grammi di cocaina suddivisi in 23 dosi. Lo hanno fermato e arrestato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Bitonto mentre con la sua auto si stava recando a Giovinazzo.

A finire in manette un 50enne giovinazzese caduto nella rete dei controlli organizzati dalla P.S. per contrastare il fenomeno della commercializzazione delle sostanze stupefacenti. Fermato da una volante durante uno di questi controlli, l’auto del giovinazzese è stata sottoposta a controlli che hanno consentito il rinvenimento della cocaina. Inevitabile l’arresto, che dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Provvedimento convalidato in sede di giudizio direttissimo dal Tribunale di Bari.