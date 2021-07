Cade un grosso ramo, per fortuna nessuno si è fatto male

Per fortuna non in quel momento non passava nessuno. Un grosso ramo è precipitato al suolo in via Marconi, a pochi metri da piazza Stallone, dove questa sera sarà inaugurato il nuovo spazio verde e la sua velostazione. Il ramo è stato prontamente rimosso, ma pensare che avrebbe potuto creare non pochi danni a un eventuale passante, mette i brividi. La cura del verde a Giovinazzo è sempre un problema da risolvere. Di rami e alberi che cadono o si staccano dai tronchi ormai se ne contano a dozzine. Perché le piante sono malate, per il forte vento. O più semplicemente per mancanza di interventi di giardinaggio adeguati. In piazza Vittorio Emanuele, come sui lungomare. Adesso anche in via Marconi.