Cade dalla giostrina in villa comunale, medicato dagli operatori del Ser Molfetta

È successo ieri nel tardo pomeriggio. Un bimbo di tre anni e mezzo è caduto su una delle giostrine presenti nella villa comunale. Più esattamente sulla passerella in legno, una sorta di ponticello, con una trave rotta. Il bimbo infortunato, per fortuna niente di grave, è stato soccorso dagli operatori del Ser Molfetta. Gli uomini della polizia locale invece hanno provveduto a interdire, con del nastro bianco e rosso, l’utilizzo del giochino. Non è il primo caso di incidente nel parco giochi della villa comunale. Già in passato si sono verificati fatti analoghi. A quanto pare alcune delle giostrine non avrebbero tutti i requisiti di sicurezza, per cui andrebbero isolate se non addirittura smontate.