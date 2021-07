Arrivata a Giovinazzo una famiglia rimane vittima del furto del furgone sul quale viaggiava

Benvenuti a Giovinazzo. Dovrebbe essere così per chiunque arrivi in città per trascorre qualche giorno di vacanza. Dovrebbe essere così per quei concittadini, famiglie intere, che magari lavorano in altre città ma poi in estate tornano nella loro terra per qualche giorno di mare e riposo. Non è stato, invece, per niente un «benvenuto» quello che un nucleo famigliare ha ricevuto arrivando da Milano. Arrivati nella «amata e civilissima Giovinazzo» come ci segnalano, è rimasta vittima del furto del mezzo, un furgone, sul quale viaggiavano. Scomparso l’automezzo e con esso 3 seggiolini per bambini, un passeggino, tutti gli effetti personali, le chiavi di casa. Una bella «botta», altro che benvenuti a Giovinazzo. La speranza della famiglia vittima del furto è il loro mezzo possa essere ritrovato.