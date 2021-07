Alga tossica, prime rilevazioni ma nessun allarme

Prime lievi concentrazioni di alga tossica sono state rilevate nelle ultime due settimane di giugno. E’ quanto emerge dall’agenzia regionale per la protezione ambientale Arpa che ha diramato nelle scorse ore il secondo bollettino relativo alla presenza e alla concentrazione di Ostreopsis, cosiddetta “alga tossica” sulle coste pugliesi.

Nessun allarme dunque per il momento. In particolare, negli ultimi 15 giorni si sono registrate lievi concentrazioni in zona Molfetta 1° Cala, Hotel Riva del Sole (qui in particolare erano presenti anche nelle prime due settimane di giugno), a 200 metri a sud del lido Lucciola (zona Palese Santo Spirito), al lido Trullo (San Giorgio) e a porto Badisco-Scalo di Enea a Lecce.

Come è ormai noto, l’Ostreopsis è una tipologia di alga unicellulare dalle dimensioni comprese tra 30 e 60 micron, che vive solitamente sui fondali rocciosi e predilige acque calme, calde e bene illuminate. Specie tipica dei mari tropicali, quest’alga produce tossine che possono essere dannose per l’ambiente e per la salute umana.

Con particolari condizioni di concentrazione nelle acque, può infatti capitare che le tossine producano malesseri transitori nei bagnanti. Tra questi riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti, congiuntiviti, che si verificano soprattutto dopo le mareggiate, che favoriscono la formazione di aerosol marino, con la conseguente diffusione della tossina nell’aria.