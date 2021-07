San Pietro Pago: un’altra emergenza ambientale

«Siamo costretti a denunciare l’ennesima emergenza ambientale e sanitaria in atto nel già martoriato sito della discarica di San Pietro Pago». Così scrive in un comunicato Primavera Alternativa. Il riferimento è all’incendio che nei giorni scorsi si è sviluppato nell’area della discarica, causato probabilmente dall’incuria in cui sono lasciati i luoghi.

«Lo stato di abbandono in cui versa l’area – scrive Pva – rappresenta una vera e propria “bomba ecologica” per la nostra città. L’ennesimo incendio mette a serio rischio l’incolumità e la sicurezza sia pubblica che privata». Quello che il movimento politico vuole denunciare è il silenzio «colpevole», secondo Pva, dell’amministrazione comunale. «Sulle incontrollate fuoriuscite di biogas - si legge nel comunicato e sul lagunaggio di ingenti quantitativi di percolato. È l’ennesima emergenza che si consuma in discarica, con una amministrazione incapace e interessata solo al mantenimento del potere, delle poltrone e relative indennità». Il movimento politico non vuole rimanere in silenzio.

«Per la difesa della salute dei nostri concittadini – si legge nel comunicato - e la tutela dell’integrità dell'ambiente, diritti inalienabili dei Giovinazzesi, che rappresentano per noi la “madre di tutte le battaglie”; una battaglia che combatteremo con ogni mezzo, anche a rischio di ulteriori denunce per procurato allarme». Pva va anche oltre. «Dinanzi a tale inquietante situazione ed alla colpevole e ingiustificata assenza di iniziative dell’Amministrazione – conclude il comunicato - abbiamo provveduto ad informare la Procura della Repubblica, la Regione Puglia, il Prefetto, l’ASL e l'ARPA, richiedendo a tali enti sovracomunali di porre urgentemente in essere tutte le azioni più idonee per contrastare i gravi danni alla salute e all'ambiente, i pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dal ripetersi di eventi incendiari in discarica ed allo stesso tempo di verificare lo stato delle matrici ambientali».