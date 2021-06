Covid: oggi 35 nuovi contagi

In Puglia sono stati registrati 7.213 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati rilevati 35 casi positivi (lo 0,4% dei test): 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.