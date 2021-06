Tre auto danneggiate pesantemente. È questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15, in via Bari, in prossimità dell’incrocio con via Bitonto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un pullman di linea della Stp, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro le auto in sosta, una Hyunday, una Fiat 500 e una Mercedes. Non si lamentano feriti per fortuna, solo danni materiali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le foto a corredo dell'articolo sono di un nostro lettore.