Si ribalta con la sua auto andando ad impattare sui cordoli della pista ciclabile

Solo tanto spavento e qualche escoriazione. E’ andata bene al conducente della Fiat Punto che poco prima delle 13 è andato ad impattare contro i cordoli della pista ciclabile in via Devenuto. Un impatto che ha fatto ribaltare su un lato la sua auto. Avrebbe perso il controllo del mezzo, secondo una sua prima dichiarazione rilasciata agli uomini della Polizia locale giunti sul posto, per evitare un ciclista in erba. Una versione che dovrà essere verificata per forza di cose. Fatto sta che l’incidente è avvenuto proprio dove i cordoli cominciano a delimitare la pista ciclabile, restringendo la carreggiata e non asciando vie di fuga in caso di distrazioni o necessità. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.