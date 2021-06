Coldiretti avvia le vaccinazioni per i braccianti stranieri

È sempre in calo il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia

Qualche caso in più rispetto a ieri, 185, a fronte di meno test, 6. 996, lavorati. È questo il rapporto odierno tra test e casi positivi registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 77 nell’area metropolitana di Bari, 27 in provincia di Brindisi,