Ex Afp: Tra annunci di circostanza e verità, il Comitato ricostruisce la vicenda

C’è una ricostruzione dei fatti che hanno portato al rinvio a giudizio del sindaco Tommaso Depalma e altri 12 in merito alla mancata bonifica delle aree delle ex Afp. A farla è il Comitato per la salute pubblica che mette l’accento su una sorta di scarica barile del primo cittadino che imputa a un solerte funzionario, «un fenomeno strapagato» come ha scritto in un suo post, la responsabilità di aver agito per conto della Città Metropolitana, emettendo una ordinanza che impone la bonifica dell’area e che secondo la quale la quale la magistratura è intervenuta aprendo un fascicolo. «Quelle raccontate da Depalma – scrive il Comitato in una nota – sono tutte “balle”. La prima è in quei 180 giorni di tempo lasciati al Comune e ai privati per intervenire.

La Città Metropolitana aveva ordinato il 12 settembre 2018 di procedere alla bonifica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il tutto con procedure avviate nel lontano 2003 (15 anni prima) e dopo una ordinanza dell’identico tenore del Comune di Giovinazzo firmata proprio da Depalma addirittura il 13 novembre 2017, quasi un anno prima, finalizzata alla bonifica di capannoni e aree ex AFP e rimasta senza concrete risposte. Di tutto questo è informato il Comune di Giovinazzo perché provveda a quanto di sua competenza, e avvertito che in mancanza di intervento privato sarà chiamato a sostituirsi, così come vuole il decreto legislativo (e non il capriccio di un funzionario) n. 152/2006. Ma non succede nulla. E il 30 gennaio 2019 – dopo oltre 4 mesi e mezzo – la Città metropolitana emette una nuova ordinanza, indirizzata questa volta al Comune – e in subordine alla Regione – per l’applicazione dei poteri sostitutivi pubblici rispetto ai proprietari inadempienti. Il Comune di Giovinazzo non risponde all’ordinanza né la impugna avanti al TAR. Non la considera perciò illegittima».

Quindi, secondo il Comitato, il Comune era a conoscenza di tutto già da anni. «Ma il sindaco – scrive il Comitato – preferisce dare la colpa a un “burocrate strapagato” che si sveglia all’improvviso». Nel frattempo, mentre il Comune provvedeva alla bonifica di Lama Castello per la parte che lambisce l’area dell’ex siderurgico, l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, insieme agli agenti della Polizia locale, relazionava di varchi aperti nelle recinzioni dei capannoni e la presenza di rifiuti non meglio identificati smaltiti all’interno delle strutture. «Poi a maggio 2020 arriva l’avviso di avvio del procedimento penale – ricostruisce ancora il Comitato - E tutto comincia a correre. Depalma dopo un po’ si sveglia. A marzo 2021 si decide a scrivere alla Regione. Adesso bussa a denari: chiede soldi per sostituirsi ai privati nell’opera di bonifica». Nel frattempo c’è stata anche una conferenza di servizi che ha decretato il nulla di fatto nell’area industriale. «Solo dopo – sottolinea il Comitato - la Città metropolitana si decide a deferire Sindaco e proprietari all’Autorità giudiziaria».

Sono passati 4 anni di annunci, di intimazioni, proferite ai quattro venti, nelle «comunicazioni istituzionali», nei consigli comunali, sui post di facebook, nel frattempo non una azione concreta è stata mai portata a termine. Per arrivare a dire che i proprietari dei suoli e dei capannoni delle ex Afp sono renitenti ai lavori di bonifica. Eppure Depalma aveva espresso il suo gradimento per il Master plan presentato dai proprietari per il risanamento e rigenerazione dell’area.

«Quella di Depalma – conclude il Comitato – è un atteggiamento ondivago. Per lui i proprietari delle aree ex Afp sono a volte “santi” a volte “renitenti”. Depalma deve assumersi le proprie responsabilità senza nascondersi dietro la famiglia o la Madonna. E non rendere la vita difficile, con le sue balle, persino al suo avvocato. Perché Giovinazzo non merita di sborsare soldi ogni mese in cambio di queste balle spaziali».