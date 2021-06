Un unico nuovo caso a Giovinazzo secondo il report settimanale della Asl

Un solo nuovo caso è stato registrato a Giovinazzo nella settimana tra il 31 maggio e il 6 giugno. Un unico caso che porta l’incidenza del contagio a 5,1 per 100mila abitanti, a fronte di 14,3 della media provinciale. Secondo il report settimanale diffuso dalla Asl Bari, sono 16 i comuni dell’area metropolitana di Bari che in una settimana hanno fatto registrare contagi zero. Un dato che fa dimezzare ancora il numero dei contagiati in sette giorni e che concorre a far attestare la Puglia in «zona bianca» per la terza settimana consecutiva.

I numeri riportati dal bollettino sono correlati all’evolversi della campagna vaccinale, che ormai coinvolge anche gli adolescenti. Su questo fronte ii giovinazzesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino sono 14. 951. Tra queste le seconde dosi sono 4.367. Complessivamente la copertura in provincia ha raggiunto il 57 percento della popolazione vaccinabile, con le fasce d’età più alte ormai immunizzate, che sono vicine al 100 percento.