Vaccino ai turisti, la Puglia è pronta

La Puglia è pronta ai somministrare la seconda dose di vaccino ai turisti residenti fuori regione.

"Siamo stati fra i primi a sollevare questo tema essendo tanti i cittadini residenti fuori regione che hanno forti legami con la Puglia, magari perché di origine pugliese, e quindi sono abituati a trascorrere anche l'intero periodo delle vacanze nella nostra regione. La cabina di regia è già al lavoro per trovare una soluzione semplice per questi cittadini che potranno pianificare e trascorrere così in Puglia le loro vacanze".

Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, in riferimento alla nota diffusa oggi dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid19 in merito alla somministrazione di vaccino anticovid ai turisti.

"Accogliamo con estrema soddisfazione l'apertura del commissario straordinario Figliuolo che ci permette di essere flessibili e somministrare la seconda dose di vaccino a chi si trovasse a trascorrere fuori regione un periodo congruo che non abbia potuto permettere la pianificazione della vaccinazione nella Asl di residenza, attraverso un riequilibrio delle dosi da distribuire".