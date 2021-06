Sono partite alla Network Contacts le vaccinazioni per i dipendenti e le partite Iva

Sono tanti i giovinazzese che lavorano nella zona industriale e commerciale di Molfetta. Per loro adesso esiste la possibilità di vaccinarsi nell’hub vaccinale della Network Contacts. Già da ieri infatti, sono partite le vaccinazione nell’azienda, non solo per i suoi dipendenti, ma anche per chi lavora in imprese diverse e liberi professionisti, siano essi molfettesi o residenti nei comuni vicini. Già in 200 hanno ricevuto al prima dose di vaccino.

«Quella di ieri – ha affermato Giulio Saitti, direttore generale di Network Contacts – è stata una giornata storica che ci rende orgogliosi. Un esempio di sinergia perfetta tra pubblico e privato, realizzato con la preziosa collaborazione del Sermolfetta. Tutti insieme per offrire un servizio dallo straordinario valore sociale. Assieme ad aziende e manager, grazie alla rete dell'associazione degli imprenditori, abbiamo fatto squadra per raggiungere questo risultato». I possessori di partita Iva che vorranno vaccinarsi alla Network Contacts, potranno prenotare il proprio turno scrivendo all’indirizzo mail vaccini@sermoltetta.it.

«Tutti coloro che si vaccineranno a Molfetta, lo faranno gratuitamente – ha tenuto a sottolineare Saitti – Network Contacts si è fatta carico di tutti i costi sanitari. È stupendo leggere negli occhi dei vaccinati la soddisfazione per aver compiuto questo passo e per averlo compiuto peraltro nei luoghi di lavoro, in un clima sereno e disteso. Si tratta di un risultato che volevamo ottenere da tempo e che oggi diventa realtà».