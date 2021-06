Alla fine restano solo plastica e bottiglie

No, non chiamatelo «turismo» e neppure «movida». È solo vandalismo e degrado. Quelle in foto sono le tracce di quel che resta in un ordinario lunedì mattina sul tanto celebrato lungomare di Giovinazzo. Vandalismo e degrado, segni di «turisti» e avventori, e non importa da dove vengano. Nessun altro commento per descrive quanto avviene nei fine settimana, e siamo solo all’inizio dell’estate.

E non basta affidarsi alla buona lena di volontari che sacrificano le loro domeniche per ripulire tratti di costa o le campagne giovinazzesi. Quello che manca, per fermare il degrado, sono i controlli di chi è preposto all’igiene pubblica. Controlli e se necessario anche sanzioni. A proposito: non c’è il divieto di vendere bibite in bottiglie e lattine?