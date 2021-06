Muore travolto dal Freccia bianca

Grave incidente ferroviario nella stazione di Giovinazzo. Intorno alle 20,20 un giovane è stato investito dal Freccia bianca che a quell’ora transitava da Giovinazzo per raggiungere la stazione di Bari. Sul posto, dopo che è scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri e il reparto scientifica della Polizia ferroviaria. A loro il compito di ricostruire la dinamica del tragico evento, anche con l’aiuto dei testimoni presenti in quel momento sui marciapiede della stazione. Il traffico ferroviario è stato interrotto sia in direzione Bari che in direzione Foggia, per consentire tutti i rilievi del caso.