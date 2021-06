Scende a 22 il numero dei casi ancora positivi a Giovinazzo

L’ultimo dato disponibile, sull’andamento del Covid a Giovinazzo, è quello relativo al primo giugno. I contagiati dal virus a Giovinazzo sono 22, la metà circa rispetto alla rilevazione precedente che risale a dieci giorni fa. Significativo lo zero nella casella dei nuovi contagi a partire dal 28 maggio scorso. Migliora e di molto quindi la situazione epidemiologica in città che ha contato da inizio pandemia 1.231 casi complessivi. I decessi in questo lungo periodo sono stati una ventina, il numero esatto però non si conosce. A guarire dal Covid 19 sono stati più di 1.200. La fascia d’età in assoluto più colpita, è stata quella compresa tra i 50 e i 59 anni, con 231 casi accertati.