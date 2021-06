Puglia quarta per somministrazione di vaccini

La Puglia è quarta dopo Lombardia, Marche e Umbria nella somministrazione di vaccini anti covid-19. Nello specifico sono 1.659.163 prime dosi e 752.153 le seconde dosi; complessivamente sono 2.411.316 le dosi di vaccino anticovid somministrate, pari al 91,1% di quelle consegnate che sono 2.646.505

Da oggi giovedì 3 maggio alle 14 i nati dal 1982 al 1986 potranno prenotare la vaccinazione: parte infatti, a scaglioni, la campagna vaccinale per gli under 40. Proseguono, intanto, le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare la maturità.

In Puglia, inoltre, sono esaurite le scorte di Astrazeneca (dato aggiornato a questa mattina alle 6) e in giacenza risultano esserci in tutto 246.714 dosi, quasi tutte Pfizer. Nel dettaglio, 200.412 sono sieri Pfizer, 22.368 Moderna e 24.650 J&J.