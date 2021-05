A Giovinazzo continua la discesa della curva del contagio

Si potrebbe ormai dire che il Covid a Giovinazzo ha una bassa circolazione. Nel giro di una settimana il virus infatti ha colpito «solo» 7 persone, facendo scendere il numero dei contagiati a 42, nove in meno rispetto al rilevamento della scorsa settimana. In particolare le fasce d’età colpite dal coronavirus in questi ultimi giorni, sono quelle che vanno dai 10 ai 19 anni e dai 30 ai 39 anni. Per trovare numeri analoghi a quelli attuali, bisogna tornare indietro al novembre scorso, a quando cioè la seconda ondata del contagio non era ancora esploso in tutta la sua drammaticità.

Da inizio pandemia, i casi registrati a Giovinazzo sono 1.226. Oltre 1.200 i guariti. Sul numero dei decessi, una ventina, continua a mancare una ufficialità. Alcune delle vittime giovinazzesi del Covid erano ospitate nelle case di riposo del circondario, prima di essere ricoverate negli ospedali dove poi sono venute a mancare. E questo ha fatto sì che non entrassero nella triste lista dei giovinazzesi che hanno perso la vita a causa del virus.