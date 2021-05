«Quel gazebo addossato alla muraglia è un insulto»

«È l'ennesimo, insopportabile sfregio che vedo in questo giorni portare al nostro patrimonio storico paesaggistico». Così scrive un nostro lettore che ha deciso di inviarci una missiva con la quale vuole denunciare quanto si sta costruendo ai piedi delle mura Aragonesi a ridosso del Piazzale Aeronautica. Ciò che si sta costruendo è un gazebo destinato alla vendita di bibite e alimenti nel corso del periodo estivo. Una attività che aveva già ottenuto la concessione da parte del Comune e che adesso sta vedendo la luce.

«È l'ultima incredibile decisione di addossare un impattante gazebo addirittura sulle mura storiche della città – scrive il nostro lettore - Nessuna esigenza commerciale può giustificare tale scempio, né l'insulto portato è meno grave perché limitato ai mesi estivi». Quello che il lettore chiede è il rispetto per il patrimonio storico della città. «Non ho fiducia che questa Amministrazione Comunale possa ritornare sulle sue sconsiderate decisioni – si legge nella missiva - Così, attraverso la vostra attenta redazione, voglio rivolgermi alla Città, perché chieda per se stessa maggiore rispetto, almeno per le sue cose più preziose, che dicono dei nostri padri e testimoniano la sua storia. La bellezza di quella cinta muraria va salvaguardata gelosamente e a tutti i costi. Chi permetterebbe di addossare un gazebo ad un tempio ad Agrigento? Noi non abbiamo una valle dei templi, ma possediamo un centro storico che andrebbe ugualmente preservato, come fosse cosa sacra». Il nuovo gazebo va ad aggiungersi agli altri già aperti e funzionanti in altre zone della costa.

«Si può discutere dei gazebo da piazzare sul lungomare o alla trincea, di strade da chiudere al traffico per agevolare il lavoro di qualcuno, si può discutere di questo e accettarlo, ma per favore non di quello a ridosso della muraglia. Prima che questione culturale, storica, paesaggistica, è un fatto di dignità».