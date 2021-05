Cassazione: Gli apparecchi per il rilevamento della velocità sono illegali

«Il Comune non può “appaltare” le multe per eccesso di velocità alla società che gli noleggia gli strumenti di misurazione: da una parte la taratura periodica dell’apparecchio non può essere certificata dall’installatore privato, dall’altra nell’accertamento delle infrazioni al codice della strada è sempre necessario l’intervento della polizia locale, che non può risolversi in “un improprio sistema di validazione dei dati” forniti dal terzo». Così ha stabilito la seconda sezione della Cassazione in materia di autovelox e strumenti di rilevamento della velocità analoghi, usati improvvidamente «per far cassa» e che poco hanno a che fare con la sicurezza stradale. La sentenza rimette in discussione tutte le ordinanze che affidano a concessionari privati il rilevamento della velocità degli autoveicoli lungo le strade comunali o intercomunali.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un automobilista perché l’apparecchiatura installata per il rilievo a distanza della velocità non era gestita direttamente dalle forze di polizia preposte. «Inoltre – è scritto nella sentenza della Cassazione - gli strumenti per il rilevamento devono essere sottoposti a verifica periodica di funzionalità e taratura da un ente certificatore e non dal privato, altrimenti le multe con decurtazione dei punti sulla patente non valgono». La sentenza della Cassazione potrebbe incidere sulle decine di multe elevate attraverso i rilevatori elettronici disposti nei mesi scorsi lungo la ex statale 16 tra Giovinazzo e Santo Spirito. Dispositivi che sono stati oggetto di lunghe polemiche e ricorsi che ancora pendono tra gli automobilisti multati e il Comune di Giovinazzo.