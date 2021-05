Covid: presto vaccinazione per tutti

Dopo il coinvolgimento della medicina generale e l'apertura alle vaccinazioni in farmacia adesso il “liberi tutti” senza più distinzioni per fasce d’età e categorie prioritarie diventa inesorabile. Questione ormai di settimane, al massimo la prima di luglio.

Il Generale Figliuolo ha parlato di un «progressivo superamento dell’attuale sistema basato sulla struttura emergenziale, così riconducendo l’attività vaccinale quanto più possibile nell’alveo delle strutture ordinarie».

L’iniziativa e la decisione alla fine spettano a ciascuna regione. Un sostegno arriva dal green pass nazionale e poi quello europeo.

A giugno sono previste 20 milioni di confezioni. Forse saranno anche di più. Maggio ne vedrà consegnate alla fine 17 milioni. Nel mese prossimo potrebbe avere il via libera anche Curevac con 7,3 milioni di dose aggiuntive.

E' ancora irrisolto il tema delle vacanze con i richiami dei vaccini. Legato soprattutto agli spostamenti dei giovani, compresi quelli destinati a trasferimenti all’estero per motivi di studio come le borse Erasmus.

Sul fronte ragazzi, tuttavia, la data decisiva è il 28 maggio: Guido Rasi, microbiologo dell’università di Roma Tor Vergata, ha sottolineato come per quel giorno è atteso il parere dell’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, sulla somministrazione del prodotto Pfizer/BioNTech contro il Covid per la fascia d’età 12-15 anni. Dopo l’ok della Fda (Food and drug administration) statunitense quello di Ema è ormai prevedibile. Allargare la vaccinazione ai giovanissimi è fondamentale.

Fa parte del secondo pilastro della gestione della pandemia di Covid-19, stroncare i punti di possibile diffusione maggiore - ha spiegato Rasi - significa agire su quelli che girano molto, con la massima mobilità.